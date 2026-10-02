Трагедия во дворе: пьяная женщина насмерть сбила мать в Бурятии

Трагедия произошла во дворе частного дома в Кяхтинском районе Бурятии. 45-летняя женщина за рулем Toyota Premio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при въезде на территорию двора сбила собственную 74-летнюю мать. Пожилая женщина получила смертельные травмы и погибла на месте. Об этом пишет РИА Новости .

Авария произошла в селе Кудара-Сомон. В момент происшествия пенсионерка находилась у ворот и открывала их для автомобиля. Дочь, управлявшая Toyota Premio, начала заезжать во двор и совершила наезд на женщину.

От полученных травм 74-летняя потерпевшая скончалась непосредственно на месте происшествия. Прибывшие на место специалисты констатировали ее смерть.

Об обстоятельствах аварии сообщили в республиканской Госавтоинспекции. Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям водительницы.

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