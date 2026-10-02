Атака беспилотников ВСУ на регионы России 2 октября 2026: что произошло за ночь

В ночь на 2 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Волгоградской области, где при атаке на промышленную инфраструктуру загорелся многоквартирный дом и пострадал один человек. В Белгородской области ранены два мирных жителя, в Воронежской области объявлялась ракетная опасность.

Волгоградская область: пожар в многоквартирном доме, один пострадавший

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью 2 октября в результате массированной атаки БПЛА на промышленную инфраструктуру региона зафиксировано возгорание в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Один человек госпитализирован. Оперативные службы и муниципалитет уточняют повреждения, поручено подготовить пункты временного размещения для жителей.

Белгородская область: два пострадавших мирных жителя

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон нанес удар по автомобилю. У одного мужчины слепые осколочные ранения ног, у другого — множественные осколочные ранения грудной клетки и волосистой части головы. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице, после чего они будут переведены в областную клиническую больницу. К утру в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Воронежская область: ракетная опасность, угроза удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил непосредственную угрозу атаки дронов в Острогожском, Бобровском, Россошанском, Богучарском и Павловском районах, а также в Воронеже и Нововоронеже. В регионе объявлялась ракетная опасность, которая действовала около 30 минут. Утром 2 октября в 6:33 губернатор объявил отбой прямых угроз по муниципалитетам, однако общий режим опасности атаки БПЛА по области сохраняется.

Тульская область: сбито два БПЛА, объявлена повторная опасность

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Тульской области уничтожены два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, опасность сохраняется. Отбой предыдущей беспилотной атаки был объявлен губернатором в 21:48, однако уже через два часа — в 23:58 — тулякам снова сообщили о старте очередной угрозы.

Липецкая область: красный уровень угрозы БПЛА

В Липецкой области в 00:58 2 октября был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА по всей территории региона. В 6:16 губернатор Игорь Артамонов сообщил, что цвет индикатора воздушных опасностей сменился на желтый.

Саратовская область: беспилотная и ракетная опасность

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 3:38 2 октября предупредил об угрозе атаки БПЛА. Позже в регионе была объявлена ракетная опасность. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

Калужская область: сбито 13 БПЛА за предыдущую ночь

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за минувшую ночь (1 октября) силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над территорией области. Дроны были сбиты над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Орловская область: сбито 20 БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 20 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. На 10 утра в Орловской области продолжала сохраняться угроза атаки БПЛА.

Курская область: сбито 140 БПЛА за сутки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки в Курской области уничтожено 140 БПЛА ВСУ. 14 раз беспилотники сбросили взрывные устройства, 43 раза враг обстрелял отселенные районы из артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Республика Крым и Севастополь: отбой беспилотной опасности

В Крыму и Севастополе в ночь на 2 октября объявлялся «красный уровень» опасности по БПЛА. Траектории беспилотников растянулись от западного побережья до Севастополя. К утру 2 октября угроза атаки ВСУ на Крым миновала, на полуострове отменена беспилотная опасность.

Ограничения в аэропортах

В пять утра по московскому времени авиагавани в Уфе и Кирове ввели временные ограничения на полеты. До этого момента запрет на полеты ввели в Нижнекамске, Чебоксарах, Бугульме, Казани, Оренбурге, Самаре, Ульяновске, Пензе, Саратове, Волгограде и Калуге. Также в Нижнем Новгороде (Чкалов) и Внуково авиагавани стали принимать рейсы по согласованию, из-за чего возможны изменения в расписании рейсов.