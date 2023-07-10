Росгвардейцы Подмосковья строго следят за оборотом оружия
Фото: [Пресс-служба Росгвардии по МО]
На руках у россиян находится более 6,5 миллионов оружия различных видов. За его оборотом строго следит Росгвардия.
В Подмосковье налажены регулярные рейды с целью проверки использования огнестрельного, газового и холодного оружия. Только за последние дни из оборота изъята сотня единиц оружия. Отметим, что около 200 единиц граждане добровольно сдали правоохранителям.
Кроме того, по сообщению пресс-службы подмосковной Росгвардии, за прошедшую неделю более двух тысяч раз выезжали по тревоге и пресекли попытки проникновения преступников на охраняемые жилые и гражданские объекты. По подозрению в совершении ограбления задержано шесть человек.
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