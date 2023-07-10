В честь юбилея образования контрольно-ревизионных органов Минфина РФ прошел шахматный турнир

Контрольно-ревизионные органы Минфина России проводят мероприятия, посвященные своему 100-летнему юбилею. В рамках этого события состоялся шахматный турнир с участием команд Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства и Главного контрольного управления Московской области.

Это было уже не первое спортивное состязание, в котором участвовали работники Мособлконтроля. Юбилею контрольно-ревизионных органов были также посвящены конкурсы на лучшего рыбака и кулинара. Как отметили в ведомстве, началась подготовка к турниру по пейнтболу, сейчас определяется будущий соперник. Спорт, здоровый досуг, совместные тренировки в большом почете среди сотрудников.

Ранее мы сообщали, что на шоссе в Подмосковье для удобства жителей изменился режим работы светофоров.