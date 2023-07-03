Житель Подмосковья заявил об угоне машины, забыв, где ее припарковал

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии нашли по ориентировке автомобиль, который числился в угоне.

Как сообщила пресс-служба ведомства, машина была найдена во дворе жилого дома на Крымской улице во время патрулирования.

Между тем, автомобиль передали не владельцу, а прибывшим на место полицейским. Выяснилось, что хозяин транспортного средства после застолья просто забыл, где припарковал свою машину. Мужчина не придумал ничего лучше, чем написать заявление об угоне.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 42-летнюю жительницу Ульяновска, которая организовала нарколабораторию в одном из домов Рузы.