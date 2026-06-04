Россиян предупредили о мошеннических схемах с «ответами» на ЕГЭ

В преддверии Единого государственного экзамена мошенники активизировали схемы обмана, связанные с продажей якобы готовых ответов на экзаменационные задания. Об этом « Известиям » сообщил аналитик данных координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков.

По словам специалиста, в текущем году основным каналом распространения подобных предложений стали популярные мессенджеры. Аферисты используют в своих схемах волнение выпускников и стремление родителей помочь детям успешно сдать экзамены.

Эксперт отметил, что после получения оплаты злоумышленники зачастую не предоставляют обещанные материалы вовсе либо отправляют недостоверные, устаревшие или не имеющие отношения к экзаменам данные. В результате школьники и их семьи теряют деньги, не получая ожидаемой помощи.

Особую опасность, по словам Панкова, представляет схема, при которой вместо перевода средств потенциальной жертве предлагают пройти авторизацию через портал «Госуслуги». Таким способом мошенники получают доступ к учетной записи пользователя, что может привести к дальнейшим противоправным действиям и компрометации персональных данных.

Кроме того, эксперт обратил внимание на рост числа фиктивных объявлений о репетиторских услугах. Злоумышленники размещают предложения о подготовке к экзаменам, требуют внести предоплату за занятия, а после получения денег прекращают выходить на связь.

Специалист призвал выпускников и их родителей критически относиться к предложениям о продаже ответов на ЕГЭ, не передавать данные от государственных сервисов третьим лицам и тщательно проверять информацию о преподавателях и образовательных услугах перед внесением оплаты.

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