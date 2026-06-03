«Украдут лицо через телефон»: МВД опровергло вирусную рассылку о краже биометрии

Соцсети и мессенджеры всколыхнула паника: неизвестный просит помочь с телефоном и якобы крадет ваше лицо, голос и отпечатки. Авторы рассылки пугают, что этих данных достаточно для оформления кредита. МВД официально заявило: ни одного такого преступления в России не зафиксировано. Информация — фейк. Об этом сообщает REGIONS .

Вирусные сообщения предупреждают: мошенник подходит с просьбой «позвонить» или «настроить телефон», а затем получает доступ к биометрии жертвы — лицу, голосу, отпечаткам пальцев. Якобы этого хватает, чтобы украсть деньги и оформить займы. В МВД провели проверку. По данным Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ, на территории России не зарегистрировано ни одного случая хищения средств с использованием биометрических данных через чужой смартфон.

Полиция не располагает сведениями о технических возможностях реализации таких схем в том виде, в котором они описаны в рассылке. В ведомстве подчеркнули: если вы стали жертвой мошенников или кто-то пытался вас обмануть, немедленно обращайтесь в полицию. При подозрительных банковских операциях сразу звоните в банк, чтобы заблокировать транзакции.

Специалисты советуют не поддаваться панике, критически относиться к пугающим сообщениям и проверять информацию только через официальные источники. Главные инструменты злоумышленников по-прежнему — социальная инженерия, давление и попытки выманить коды подтверждения.

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