Российские подразделения группировки «Центр» сумели добиться успеха во время наступательных действий. Они освободили Вишневое. Слова представителей военного ведомства привели РИА Новости .

В Минобороне сообщили, что населенный пункт Вишневое, который находится в Донецкой народной республике, был освобожден благодаря активному наступлению группировки войск «Центр».

Помимо этого велись бои на других участках фронта, были нанесены поражения нескольким бригадам ВСУ: 32-й и 93-й механизированным, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 35-й морской пехоты, а также 122-й бригаде территориальной обороны. Все они понесли заметные потери.

Ранее сообщалось, что в районе села Терны в ДНР в окружение попала группа украинских военнослужащих. Несколько взводов ВСУ были отрезаны от своих частей, их личный состав попал в ловушку.