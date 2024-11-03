Группа украинских солдат попала в окружение у села Терны в ДНР

Российским военнослужащим удалось добиться очередного успеха в Донецкой народной республике. Они окружили группу украинских солдат и офицеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление силовиков.

ВС РФ предприняли наступательные действия на краснолиманском направлении, благодаря этому в «котел» попало значительное число бойцов неприятеля.

«Группа противника в окружении в районе села Терны, идет зачистка», — указали журналистам.

Представители силовых структур уточнили, что речь идет сразу о нескольких взводах ВСУ, все они попали в ловушку.

Ранее военкор Татаринов подсчитал потери ВСУ по официальным некрологам, которые были выпущены на Украине. По его подсчетам, число погибших украинских военнослужащих уже превысило 524 тыс. человек. По его мнению, реальная цифра потерь еще выше.