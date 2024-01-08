ВСУ снова попытались нанести удар по цели на российской территории. Для этого они использовали ракету С-200.

Попытка была произведена сегодня утром, в районе семи часов. По Белгородской области была запущена зенитная ракета, переделанная для ударов по наземным целям. Российская противовоздушная оборона была начеку и предотвратила этот воздушный удар.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области», - сообщили его представители.

Их слова привело ТАСС. За последние недели украинские войска регулярно наносили удары по этому региону. В результате этого гибли гражданские люди, в том числе и дети.