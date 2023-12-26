Российская ПВО сбила два украинских самолета во время налета на корабль в Феодосии

Целью авиации ВСУ стал большой десантный корабль «Новочеркасск», он был атакован управляемыми ракетами.

Российские средства противовоздушной обороны сумели дать прошедшей ночью отпор украинским самолетам. При этом было сбито два неприятельских штурмовика.

«В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень», - сообщили представители министерства обороны.

Их слова привело ТАСС. БДК «Новочеркасск», который находился в бухте Феодосии, также получил повреждения. Украинская авиация отработала по нему управляемыми авиационными ракетами.