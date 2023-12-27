Российская ПВО сбила ночью украинский беспилотник над Ростовской областью
Фото: [Евгений Биятов/РИА Новости]
ВСУ снова пытались атаковать российский регион, но противовоздушная оборона вовремя отреагировала на угрозу и ликвидировала ее.
Об отражении атаки рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник», - записал он в своем микроблоге.
На данный момент, по его утверждению, уточняются возможные повреждения после падения обломков от беспилотного летательного аппарата.