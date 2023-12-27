Российская ПВО сбила ночью украинский беспилотник над Ростовской областью

Безопасность
Евгений Биятов/РИА Новости

Фото: [Евгений Биятов/РИА Новости]

ВСУ снова пытались атаковать российский регион, но противовоздушная оборона вовремя отреагировала на угрозу и ликвидировала ее.

Об отражении атаки рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник», - записал он в своем микроблоге.

На данный момент, по его утверждению, уточняются возможные повреждения после падения обломков от беспилотного летательного аппарата.

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