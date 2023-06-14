Российские артиллеристы уничтожили на донецком направлении здание с украинскими солдатами

Разведчики засекли, как в село Первомайское въехал пикап. Груз из автомашины начали выгружать в здание, где дислоцировались военнослужащие. По этому месту тут же был нанесен артиллерийский удар.

Наводчики из отдельного разведывательного батальона «Спарта» сумели разглядеть выгрузку вражеского имущества в ящиках. Они немедленно передали данную информацию артиллеристам из группировки «Южная». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на рассказ одного из бойцов. В артиллерийский дивизион были переданы также координаты места, по которому необходимо нанести удар. В результате место дислокации неприятеля было уничтожено вместе с автомобилем.

«О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина», - заявил боец.

До этого артиллеристам удалось уничтожить в этом же селе несколько казарм, в которых размещались вражеские военнослужащие.