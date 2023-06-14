Российские бойцы отбили на Запорожском направлении при помощи артиллерии все атаки противника

Все попытки штурма российских позиций были отражены с большими потерями для неприятеля исключительно артогнем.

По утверждению представителей министерства обороны, украинским солдатам не удается приблизиться к окопам ВС РФ ближе, чем на пушечный выстрел. Их тут же накрывают своим огнем орудия, и противнику приходится спешно отступать.

«Все попытки ВСУ продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад - в окопы», - было заявлено ведомством.

При этом российская артиллерия имеет преимущество перед теми орудиями, которые стоят на вооружении ВСУ. В распоряжении украинцев в основном образцы пушек западного производства, имеющие в своем составе большое количество электронных компонентов. Они не поддаются ремонту в полевых условиях, и поэтому быстро выходят из строя. В российских орудиях используются в основном механические узлы, которые гораздо более ремонтопригодны.