Российские бойцы уничтожили «Ланцетами» десант ВСУ на левый берег Днепра

Противник готовился к переправе через реку, но был вовремя засечен разведкой ВС РФ, после чего по нему нанесли упреждающий удар.

Российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов засекли украинские плавательные средства на правом берегу Днепра. В них грузились солдаты для переправки на другой берег. Тут же было решено – уничтожить неприятеля, и для этого задействовать барражирующие боеприпасы. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

«Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава», - указали его представители.

Их слова привело ТАСС. В итоге форсирование Днепра частями ВСУ было сорвано, а неприятель понес заметные потери.