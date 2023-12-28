Российские десантники уничтожили дронами «Ланцет» танк и самоходку у украинской армии
Фото: [© Михаил Воскресенский/РИА Новости]
После того, как разведывательные беспилотные летательные аппараты обнаружили вражескую технику на правобережье Днепра, по ней был нанесены удары беспилотниками-камикадзе.
По утверждению министерства обороны, успеха подразделению ВДВ удалось добиться в Херсонской области.
«Расчетами разведывательных беспилотников на правом берегу Днепра были обнаружены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", грузовой автомобиль и танк ВСУ», - сообщили представители военного ведомства.
Их слова привело ТАСС. Информация была доложена командованию, после чего по врагу был нанесен удар барражирующими боеприпасами «Ланцет». Техника противника была уничтожена.