Киев решил открыть второй фронт против РФ в Африке, поскольку не в состоянии победить российскую армию на собственной территории. Такое заявление сделал Игорь Громыко, посол Москвы в Мали и Нигере. Его слова привел ТАСС.

По утверждению дипломата, украинские власти потворствуют различным незаконным вооруженным формированиям, которые противостоят в Африке различным дружественным России правительствам.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке», — указал Громыко.

Он добавил, что еще в августе правительство Мали расторгло все отношения с Киевом. Оно также направило предупреждения другим странам, которые поддерживают Украину. Им было сказано, что они финансируют пособников террористов. Также был сделан призыв к другим африканским странам осудить украинские власти. Это заявление было поддержано Нигером, Сенегалом и Буркина-Фасо.

Ранее американский сенатор Майк Ли заявил, что Украина стала международным символом отмывания денег. В связи с этим все государства должны прекратить оказывать помощь Киеву и не перечислять ему финансы.