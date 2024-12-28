В США признали Украину «универсальным символом отмывания денег»

Сенатор США от штата Юта Майк Ли в своём аккаунте в социальной сети X заявил, что Украина стала олицетворением отмывания денег. Он призвал власти США незамедлительно прекратить финансирование киевского режима.

Таким ироничным образом сенатор отреагировал на сообщение бывшего члена палаты представителей Соединенных Штатов Америки Деррика Эванса о том, что Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму 1,25 млд долларов.

«Пожалуйста, не переводите больше денег в Украину. Они могут отмыть только ту сумму, которую могут», — написал Ли.

В качестве иллюстрации к своему сообщению он использовал изображение, разделённое на две части по цвету и представляющее собой украинский флаг с надписью «Универсальный символ отмывания денег».

Ранее стало известно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена намерена объявить о выделении в самое ближайшее время Украине нового пакета оружия на сумму в $1,25 млрд. В его состав, помимо прочего, будет включено значительное количество боеприпасов, в том числе для американских ЗРК NASAMS и HAWK.