Российский МИД оценил разрешение властей Чехии своим гражданам вступать в ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова негативно оценила разрешение правительства Чехии гражданам своей страны вступать в ряды украинской армии. О ее реакции рассказал ТАСС .

Захарова заявила, что президент Чехии Петр Павел одобрил вступление 60 граждан страны в украинскую армию. Тем самым он показал, что ему безразличны судьбы этих людей.

«Президенту Чехии не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии - ненужные люди», — указала она.

Дипломат добавила, что впоследствии Павел и его правительство, в случае попадания кого-то из этих людей в плен, начнут на международных площадках выражать озабоченность за их жизни.

Ранее чешский президент Павел дал свое разрешение 60 согражданам принять участие в украинском конфликте, присоединившись к ВСУ. В то же время апрос на подобный шаг подали порядка 180 человек.