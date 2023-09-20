Российский разведчик высказался о захвате Андреевки украинской армией

По его словам, этот населенный пункт как таковой перестал существовать, поэтому российские бойцы и отошли с этого места.

После разрушения села место, где оно находилось, стало представлять из себя безжизненную пустыню. Поэтому говорить о том, что кто-то его контролирует, бессмысленно, так считает начальник разведки одной из российских десантных дивизий.

«ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населенный пункт они не взяли», - убежден он.

Его слова привели РИА Новости. Офицер добавил, что отстаивать участок пустыни не имеет смысла. Именно поэтому российские бойцы и отошли в более удобное для организации обороны место.