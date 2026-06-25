Южное озеро расцвело: редкие кувшинки украсили Черноголовку

На Южном озере в Черноголовке распустились розовые нимфеи — редкие водные цветы, которые уже шестой сезон радуют жителей и гостей наукограда, пишет REGIONS . Их появление стало результатом масштабной программы по очистке водоема, превратившей озеро в живописную достопримечательность округа.

Нимфеи, известные в народе как розовые кувшинки, зацвели на Южном озере в Черноголовке. Осенью 2020 года их высадили вместе с другими водными растениями с практической целью — бороться с цветением воды. Растения прижились и теперь ежегодно превращают водоем в настоящую природную картину. Именно тогда Южное озеро стало первым общественным водоемом в Подмосковье, где появились кувшинки.

Научное название рода — Nymphaea — уходит корнями в античные мифы. В Древней Греции нимфами называли духов рек, озер и источников. По легенде, прекрасная нимфа, безответно влюбившись в Геракла, превратилась в кувшинку. История черноголовских цветов гораздо прозаичнее — их высадили для спасения водоема.

Более шести лет назад власти округа поставили задачу сохранить уникальность городского озера. Был проведен комплекс мероприятий: очистка дна и береговой линии — вывезено 10 грузовиков мусора, высадка водных растений, обустройство системы аэрации для насыщения воды кислородом. В озеро опустили 2,5 тысячи водных растений, которые работают как естественные фильтры. Также в воду запустили 500 толстолобиков — эти рыбы очищают водоем от излишков органики.

После всех работ вода стала заметно чище. Местные жители надеются, что при бережном отношении многолетние нимфеи будут радовать глаз еще долгие годы. Сейчас они стали визитной карточкой Южного озера и летней Черноголовки.

Интересно, что корневища нимфей в некоторых странах перемалывают в муку из-за высокого содержания крахмала. Но для жителей наукограда эти растения — в первую очередь живое доказательство успешного восстановления водоема, и промышленное использование нимфей пока не планируется.