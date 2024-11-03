Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал высказывание министра иностранных дел Турции Фидана. Он напомнил, что все условия, необходимые к выполнению для завершения спецоперации, ранее были четко определены Владимиром Путиным. Его слова привела «Лента.ру».

Политик дал ответ главе внешнеполитического ведомства Фидану по поводу возможного завершения конфликта на Украине. Сенатор напомнил, что все условия уже довольно давно были сформулированы российским лидером. Тем не менее, зарубежные деятели постоянно делают какие-то свои заявления.

«Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — указал он.

По этой причине Россия стоит именно на таких позициях. Хотя она готова обсуждать такую точку зрения, вести по ее поводу переговоры с другими сторонами.

Ранее глава МИД Турции Фидан заявил, что его правительство поддерживает добрые отношения с обеими странами, и РФ, и Украиной. По этой причине Анкара выступает за территориальную целостность Украины, именно на основе этого должен быть прекращен военный конфликт.