Власти Турции выступили за территориальную целостность Украины

Завершение украинского конфликта должно быть справедливым и учитывать территориальную целостность Украины. Так считает глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова привело турецкое издание Hürriyet .

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что у его страны особые отношения с обоими участниками украинского конфликта. Правительство Турции постоянно выслушивает их мнение.

«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — заявил он в своем интервью.

Фидан добавил, что из-за усталости России и Украины от боевых действий уже в следующем году может сложиться новая ситуация. Каждая из этих стран не хочет быть проигравшей, поэтому они продолжают поиск новых точек соприкосновения.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поставки турецкого оружия на Украину вызывают сильное недоумение. Анкара пытается выступить посредником в заключении договора о прекращении огня, и в то же время накачивает одну из противоборствующих сторон вооружениями.