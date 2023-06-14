Российского академика признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Ему было назначено 4 года лишения свободы условно, а также штраф в размере полмиллиона рублей.

Александр Асеев ранее занимал должность главы Сибирского отделения Российской академии наук. По мнению правоохранителей, он своими действиями принес ущерб федеральному бюджету. Когда-то академик на протяжении шести лет арендовал коттедж, который находился в федеральной собственности, а затем незаконно приватизировал его. Государственный обвинитель на суде потребовал назначить ему за такие действия пять лет условного срока, а также штраф. Об этом сообщило ТАСС.

Советский районный суд города Новосибирска согласился с тем, что такие действия являются преступлением, но немного смягчил приговор. Сам Асеев утверждает, что полностью невиновен, а поэтому будет подавать апелляцию.