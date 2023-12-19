«Русские будут уже на Одере»: эксперты считают, что Европа не способна себя защитить

В Европе задаются вопросом, что же будет, если Россия начнет «действовать по-серьезному» и двинет свои войска на запад, пишет Bild.

Военные и политики уверены, что в этом случае ни одна европейская армия не способна защитить себя. В частности, этим обеспокоен министр обороны ФРГ Борис Писториус, требующий больше денег на военные расходы.

Газета приводит мнение военного эксперта Томаса Тайнера, который считает, что в нынешней ситуации Европа может рассчитывать только на то, что США в это время не будут заняты другим конфликтом и спасут Старый Свет.

По словам Тайнера, сейчас положение дел таково, что когда войска начнут приступать к развертыванию, «русские уже будут на Одере».