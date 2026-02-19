С пистолетом в спальню: москвич купил оружие для интимных развлечений и попал на видео

В столице правоохранители задержали мужчину, который приобрел пистолет, как выяснилось, для удовлетворения личных интимных потребностей. Операция попала на видео, которое оказалось в распоряжении «МК» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники вскрывают дверь квартиры и незамедлительно обезвреживают фигуранта, уложив его лицом в пол. В ходе дальнейших мероприятий был задержан и второй участник незаконной сделки — продавец оружия. Его взяли под стражу на улице, неподалеку от торговых рядов.

Мотивы покупателя, названные источником «необычными», шокировали даже оперативников: оказалось, что пистолет был ему необходим для интимных утех. Обстоятельства и детали происшествия сейчас выясняют дознаватели.