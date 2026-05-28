Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск

Средний бюджет россиян на недельный отпуск в 2026 году достиг 63 тысяч рублей на человека. При этом идеальный отдых жители страны оценивают примерно в 200 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. Результаты исследования изучила « Газета.Ru ».

По сравнению с прошлым годом реальные траты на отпуск выросли на 21% — с 52 до 63 тысяч рублей. Одновременно увеличились и ожидания россиян: стоимость «отпуска мечты» поднялась с 190 до 200 тысяч рублей за неделю.

Исследование также показало, что 25% экономически активных граждан не располагают средствами для отдыха.

Мужчины сообщили, что готовы потратить на недельный отпуск в среднем 68 тысяч рублей, тогда как женщины — около 59 тысяч. При этом запросы к идеальному отдыху у мужчин оказались выше: они оценили его в 222 тысячи рублей против 184 тысяч у женщин.

Самые скромные отпускные бюджеты зафиксированы у молодежи до 24 лет — представители поколения Z готовы выделить на отдых около 55 тысяч рублей. Среди россиян в возрасте от 25 до 45 лет показатель составил 66 тысяч, а у граждан старше 45 лет — 63 тысячи рублей.

С увеличением дохода растут и расходы на отпуск. Респонденты с зарплатой до 100 тысяч рублей готовы потратить на неделю отдыха около 57 тысяч, а россияне с доходом свыше 150 тысяч — уже 76 тысяч рублей. Одновременно снижается и доля тех, кто вовсе не может позволить себе отпуск.

Среди российских мегаполисов лидером по размеру отпускного бюджета стала Москва — жители столицы готовы тратить на отдых в среднем 77 тысяч рублей за неделю. Следом идут Казань и Екатеринбург. Самые высокие ожидания от стоимости идеального отпуска также зафиксированы у москвичей и жителей Казани, а в тройку лидеров вошел и Красноярск.

