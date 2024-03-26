С Украины стали призывать россиян к теракту после трагедии в «Крокусе»

Росгвардия предупредила об участившихся звонках и сообщениях с неправомерными призывами, которые идут от Украины. После теракта в «Крокус Сити Холле» количество таких уведомлений возросло.

По средствам связи неизвестные призывают граждан России совершать теракты на территории страны. Под прицелом злоумышленников в основном дети и подростки. Как уточняют в Росгвардии, злоумышленники с Украины предлагают исполнителям денежное вознаграждение.

Правоохранители напомнили, что на такие призывы реагировать нельзя. Важно также предупредить об этом своих детей и несовершеннолетних, в том числе и знакомых. Любые переписки с подозрительными абонентами вести не стоит: легко нарваться не только на украинских вербовщиков, но и обычных мошенников.

Напомним, что недавно в Госдуме начали обсуждать отмену моратория на смертную казнь после теракта в Красногорске.