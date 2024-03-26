В Госдуме начали обсуждать отмену моратория на смертную казнь

Депутаты Государственной думы обсуждают отмену моратория на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле».

За отмену моратория выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости решить этот вопрос на всенародном референдуме.

Спикер Вячеслав Володин отметил, что для отказа от моратория будет достаточно решение Конституционного суда. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что направит запрос в Конституционный суд, чтобы получить ответ о механизме снятия моратория на смертную казнь.

22 марта несколько террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем подожгли здание. Всего в результате теракта погибли 139 человек.

Непосредственные исполнители теракта задержаны при попытке скрыться на территории Украины. Арестованы также несколько человек, которых подозревают в пособничестве преступникам.

Мораторий на смертную казнь установлен в России с 16 апреля 1997 года.