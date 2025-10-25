Седьмой беспилотник сбит на подлете к Москве

При подлете к Москве был уничтожен беспилотный летательный аппарат, об этом 25 октября в 5:46 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В общей сложности в ночь на 25 октября известно уже о семи вражеских БПЛА, которые были сбиты при подлете к Москве.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был уничтожен шестой БПЛА, летевший на Москву.