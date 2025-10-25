Уничтожен шестой БПЛА, летевший на Москву
Собянин: сбит еще один беспилотник
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении шестого БПЛА силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 4:10 по московскому времени в его официальном телеграм-канале.
«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
На данный момент известно о шести вражеских БПЛА, которые были сбиты в ночь на 25 октября при подлете к Москве.
Ранее сообщалось, что силами ПВО был сбит второй беспилотник, летевший на Москву.