Уничтожен шестой БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении шестого БПЛА силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 4:10 по московскому времени в его официальном телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

На данный момент известно о шести вражеских БПЛА, которые были сбиты в ночь на 25 октября при подлете к Москве.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был сбит второй беспилотник, летевший на Москву.