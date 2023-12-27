Семь человек пострадало из-за столкновения рейсового автобуса и самосвала на Урале
Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Один человек погиб и еще шестеро получили ранения после того, как на трассе автобус «Тюмень-Краснотурьинск» на территории Свердловской области врезался в попутно двигавшийся самосвал.
Об этом сообщили представители регионального министерства здравоохранения. ЧП произошло на дороге "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».
«В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник», - указал минздрав.
Его слова привели РИА Новости. Двух человек пришлось доставить в больницу Нижнего Тагила, а еще четверых – в Демидовскую городскую больницу.