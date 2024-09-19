Семьдесят спасателей тушили крупный пожар в санатории в Сергиевом Посаде

Безопасность
управление МЧС России по Московской области

Фото: [управление МЧС России по Московской области]

Семьдесят человек привлекали к тушению крупного пожара в санатории под Сергиевым Посадом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание случилось накануне вечером. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Горела кровля.

К десяти часам вечера пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуация не понадобилась.

Установление причин возгорания контролирует прокуратура Московской области.

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