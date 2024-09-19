Семьдесят спасателей тушили крупный пожар в санатории в Сергиевом Посаде
Фото: [управление МЧС России по Московской области]
Семьдесят человек привлекали к тушению крупного пожара в санатории под Сергиевым Посадом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание случилось накануне вечером. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Горела кровля.
К десяти часам вечера пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуация не понадобилась.
Установление причин возгорания контролирует прокуратура Московской области.