Семилетний ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в квартире в Подмосковье

Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли при пожаре в квартире в городском округе Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Возгорание произошло в ночь на среду. В надзорном ведомстве уточнили, что квартира находилась на первом этаже одного из домов на Первомайской улице.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура города Лыткарино.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили крупное возгорание на территории хлопкопрядильной фабрики в подмосковной Ивантеевке.