Пожар на складе на территории фабрики в Подмосковье полностью потушен

Спасатели полностью потушили возгорание на территории хлопкопрядильной фабрики в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул накануне вечером. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. В результате обрушилась крыша строения. К тушению привлекали свыше шестидесяти человек и более двадцати единиц техники.

Как рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Пушкинский ГУ МЧС России по Московской области Александр Объедков, слова которого приводит РИАМО, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара на территории фабрики в Ивантеевке.