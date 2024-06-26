По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Незалежная и вне Североатлантического альянса готова быть расходным материалом в борьбе западных государств с нашей страной. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Владимиру Зеленскому членство в военном блоке необходимо именно сиюминутно, НАТО выработал идеальную для себя формулу: обещать, подмигивать и подмаргивать, однако не принимать.

Ранее военный политолог Игорь Никулин заявил, что Североатлантический альянс не желает принимать Незалежную в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей, прежде всего для ослабления нашей страны.