Глава британского дипломатического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что на ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашения вступить в военный блок. По словам военного эксперта Игоря Никулина, Североатлантический альянс не желает принимать Незалежную в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в уставе НАТО четко прописано, что государства, имеющие территориальные конфликты, не могут стать членами альянса. Украинскому лидеру стоит изучить данный документ.

По мнению политолога, западные страны кормят завтраками Незалежную в связи с тем, что их главными задачами является ослабление нашей страны, нанесение стратегического поражения, поэтому важно заставить Киев воевать до последнего украинца. Жители Незалежной для западных государств являются всего лишь расходным материалом, которого не жалко. Это называется «деловой западный подход».