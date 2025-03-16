Сенатор Рогозин пояснил, почему о перемирие в украинском конфликте существует только в СМИ

По словам члена верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, предпосылок для дезактивации военных действий пока не просматривается. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что о перемирии говорят только в прессе, однако в зоне боевых действий об этом не в курсе. Так, украинские войска по-прежнему пытаются активничать, фронт по-прежнему шумный.

Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия сообщила США о своих опасениях относительно перемирия.