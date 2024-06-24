Вчера украинской армией был нанесен ракетный удар по Севастополю, в итоге которого погибли четыре человека и свыше 150 пострадали. По словам сенатора верхней палаты парламента Сергея Цекова, идеальным ответом на обстрелы территорий РФ со стороны украинской армии будет успешное завершение спецоперации. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что характер ответа Москвы на обстрел Севастополя будет определять Минобороны России и президент РФ. При этом итоги проведения специальной военной операции на данный момент положительные. С

По мнению сенатора, украинская армия обстреливает не только Крым, а также каждый день наносит удары по Белгородской, Херсонской и Запорожской областям, по ЛНР и ДНР. Поскольку активность украинских войск наблюдается на всей линии соприкосновения, именно успешное завершение спецоперации будет «главным ответом» на обстрелы территорий нашей страны.

Он подчеркнул, что Вашингтон при этом станет получать симметричные ответы.