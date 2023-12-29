Серия мощных взрывов прогремела в Харькове

Украинский город сотрясли как минимум шесть сильных взрывов после объявления воздушной тревоги.

Сначала одно из украинских информационных агентств сообщило, что жители Харькова слышали два взрыва. Чуть позже мэр Игорь Терехов в своем микроблоге заявил, что таких взрывов было не менее шести.

«В городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов», - написал он.

Они гремели в городе в районе 6 часов утра, устроив побудку местным жителям. О результатах этих взрывов ничего не сообщается. Уже известно, что ночью и рано утром воздушная тревога объявлялась на территории 16 украинских регионов.