Шесть человек пострадали при пожаре в частном доме в Новосибирской области, одна девочка погибла

В селе Улыбино Новосибирской области произошло трагическое происшествие: в результате возгорания в частном жилом доме шесть человек получили травмы, а одна девочка скончалась. Информацию о пострадавших подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным экстренных служб, трое пострадавших с наиболее серьезными повреждениями были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Еще трое человек получили помощь врачей и были отпущены на амбулаторное лечение. Состояние их жизни, по заверению представителей Минздрава, вне опасности.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оказания помощи на место выезжали две бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница погибла в огне, пока ее семья спасалась.