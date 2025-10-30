Силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: четыре беспилотника сбиты силами ПВО
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
При подлете к Москве были уничтожены два БПЛА, об этом 30 октября в 3:28 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Таким образом, известно о четырех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.