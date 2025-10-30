Сбит БПЛА, летевший на Москву
Собянин: беспилотник, летевший на Москву уничтожен силами ПВО
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 30 октября в 3:00 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Таким образом, известно об одном беспилотнике, уничтоженном на подлете к Москве ночью 30 октября.
Ранее сообщалось, что над двумя регионами России: ПВО перехватила еще два украинских БПЛА.