Сбит БПЛА, летевший на Москву

Собянин: беспилотник, летевший на Москву уничтожен силами ПВО

Безопасность

Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]

При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 30 октября в 3:00 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Таким образом, известно об одном беспилотнике, уничтоженном на подлете к Москве ночью 30 октября.

Ранее сообщалось, что над двумя регионами России: ПВО перехватила еще два украинских БПЛА.