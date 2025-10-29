Силами ПВО на пути к Москве сбит один беспилотник

Собянин: уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]

При подлете к Москве был уничтожен беспилотный летательный аппарат, об этом 29 октября в 1:38 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Ранее  сообщалось, что российская ПВО сбила за ночь 121 украинский беспилотник.