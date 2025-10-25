Российская ПВО сбила за ночь 121 украинский беспилотник

На протяжении ночи на субботу, 25 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 121 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 20 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили 19 БПЛА. 17 дронов перехватили в Брянской области. Еще 12 удалось нейтрализовать в Калужской области. 11 летательных аппаратов уничтожили над территорией Смоленской области. По девять беспилотников сбили над Московской и Белгородской областями. По восемь БПЛА перехватили в Воронежской и Ленинградской областях. Над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей уничтожили по два дрона, а над Тверской и Тульской областями — по одному беспилотнику.

Ранее Минобороны сообщало об 111 сбитых беспилотниках ВСУ в течение ночи на 24 октября. Больше всего дронов, 34 единицы, сумели сбить в Ростовской области.