На химическом предприятии в Краснозаводске произошел пожар, конструкции частично обрушились. Эвакуированы 40 человек, еще четверых ищут. Об этом сообщили в оперативных службах ТАСС .

По предварительным данным, возгорание имеет техногенный характер. Однако точную причину назовут после пожарно-технической экспертизы, когда огонь потушат.

Спасатели действуют с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов, рассказал в мессенджере «Макс» временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

«Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов», — написал он.

Уточняется, что в момент происшествия на предприятии находились 44 человека, 40 из них эвакуировали. Поиски еще четырех продолжаются.

На месте работают три бригады скорой и две от центра медицины катастроф, сообщили ТАСС в Минздраве Подмосковья. О погибших и пострадавших информации нет. Никто из десятков эвакуированных за медпомощью не обращался.