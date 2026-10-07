Китовую акулу длиной шесть метров обнаружили на пляже в Колумбии

Шестиметровая китовая акула погибла после того, как оказалась на берегу в заливе Баия-Солано на тихоокеанском побережье Колумбии. Жители пытались вернуть животное в море, однако спасти его не удалось, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на El Colombiano.

Травмированную акулу обнаружили на пляже еще живой. Очевидцы поливали ее водой, чтобы не допустить пересыхания, а затем предприняли попытку отбуксировать животное в океан с помощью лодок.

Однако мощности их двигателей оказалось недостаточно, чтобы переместить крупную акулу обратно в воду. До прибытия профессиональных спасательных служб животное погибло.

Экологи обратили внимание на необычность произошедшего. По их оценке, в октябре китовые акулы обычно не совершают миграций в этой части Тихого океана, поэтому появление животного у побережья Колумбии стало нетипичным случаем.

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