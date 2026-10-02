В поезде сообщением Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии произошла стрельба, в результате которой один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения. По предварительным данным, огонь открыл этапируемый заключенный, после чего его ликвидировали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет издание « Life ».

Согласно информации канала, осужденный напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять. В результате один из конвоиров погиб. Еще трое сотрудников получили ранения и, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что их доставляют в Нальчик.

По имеющимся сведениям, нападавший отбывал наказание по статье 228 УК РФ. Всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 заключенных.

Информация о бунте заключенных в вагоне для конвоируемых под Владикавказом не соответствует действительности — об этом ТАСС сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что осужденный напал на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии.