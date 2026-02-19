«Сирены в ночи». Средства ПВО сбили несколько дронов ВСУ в Киришском районе

В Киришском районе Ленинградской области российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Количество уничтоженных целей глава области не уточнил.

Согласно предварительным данным оперативных служб, в результате инцидента жертв и разрушений на земле нет. Губернатор также отметил, что в настоящий момент мероприятия по отражению атаки с воздуха все еще ведутся.

Непосредственно перед сообщениями о работе системы ПВО Александр Дрозденко ввел в регионе режим «беспилотной опасности». В связи с текущей ситуацией он также предупредил местных жителей о вероятном ухудшении скорости передачи данных в мобильных сетях.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки БПЛА в Чувашии повреждены машины.