Системы ПВО отбили очередную атаку украинских беспилотников на Севастополь

По итогам вражеского налета был сбит один беспилотный летательный аппарат ВСУ.

О провале новой террористической атаки на город сообщил его губернатор Леонид Развожаев. Он сделал запись об этом в своем микроблоге.

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», - написал он.

По его утверждению, спасательные службы уже сделали свой доклад. По предварительным данным, по итогам налета нет ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры.